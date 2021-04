Ferrari regala una SF90 a Charles Leclerc: la felicità del pilota su Instagram

Lo scorso mondiale di Formula 1 non è stato affatto semplice per Ferrari, che con la monoposto SF90 non è riuscita a giocarsela sempre con i migliori della classe. Tuttavia resterà una vettura iconica e ora un modello potrà riposare nel garage di Charles Leclerc.

La scuderia di Maranello ha recapitato al pilota monegasco uno di quei regali che difficilmente si dimenticano: proprio la SF90 con cui Leclerc ha corso il mondiale di F1 2020, con la quale ha conquistato le vittorie a Monza e Spa-Francorchamps e collezionato ben sette pole position. Quattro di queste pole position inoltre sono state consecutive, un’impresa riuscita soltanto a Michael Schumacher in casa Ferrari.

Il ferrarista ha così documentato l’evento sui social, condividendo la sua felicità su Instagram e mostrando la monoposto in tutta la sua rossa bellezza. Non è la prima volta che la scuderia di Maranello fa regali di questo calibro ai suoi piloti titolari, nel recente passato è toccato a Kimi Raikkonen ad esempio, a maggio 2020. Il pilota finlandese aveva ottenuto la monoposto con cui aveva trionfato al GP USA 2018, la Ferrari SF71H. Regali a parte, quest’anno tutti gli occhi sono puntati sulla nuova SF21, nella speranza che i piloti Ferrari possano tornare a lottare per i primi posti delle classifiche piloti e costruttori.