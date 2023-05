Ferrari, Red Bull e l'ostaggio Laurent Mekies: cosa sta succedendo?

La stagione di Formula 1 2023 verrà senza dubbio ricordata per il mercato inerente non tanto i piloti quanto gli ingegneri, i protagonisti dietro le quinte delle monoposto che poi scendano in pista. Anche Ferrari e Red Bull stanno partecipando a questa campagna acquisti senza esclusione di colpi con in mezzo il "povero" Laurent Mekies.

Come vi abbiamo raccontato a fine aprile, quando si è diffusa la notizia, Laurent Mekies lascerà Ferrari per trasferirsi in Alpha Tauri, scuderia “costola” di Red Bull, ma la situazione non è così semplice come sembra e c'è già chi parla di "ostaggio".

Secondo i ben informati sembra che il team principal della Rossa, Frederic Vasseur, che punta a 30 nuovi ingegneri per risollevare Ferrari, abbia bloccato l'uscita di Mekies per fare in modo di ammorbidire la posizione di Red Bull nel cedere qualche ingegnere al team di Maranello.

Tutto è ancora in divenire e tutt'altro che definito, nel frattempo Alpha Tauri sta corteggiando Mekies per averlo come team principal, un ruolo senza dubbio di prestigio, anche perchè alla Ferrari, con l'arrivo di Vasseur, al momento non cercano un altro “capo”.

Come detto sopra, le frizioni fra le due scuderie pare provengano da lontano e precisamente dalle indiscrezioni, mai confermate, secondo cui Maranello vorrebbe “rubare” alcuni uomini chiave a Red Bull per la definitiva rinasciata, cosa però smentita più volte da Chris Horner: “Ci sono molte speculazioni - ha detto di recente il britannico - ci sarà uno scambio di ostaggi per Laurent Mekies? Beh, non abbiamo ostaggi. Per quanto riguarda il trasferimento del personale alla Ferrari, sicuramente di livello senior o medio, non c'è nulla di pianificato - ha continuato - le persone che sono state menzionate in relazione alla Ferrari sono venute a trovarmi la scorsa settimana e hanno espresso la loro incredulità per queste voci. Non ci sono piani in merito al trasferimento in Ferrari dei membri anziani del nostro team”.

I mal pensanti raccontano però di un Vasseur pronto a trattenere Meckies proprio come ostaggio di modo da “sbloccare” l'arrivo di uomini Red Bull a Maranello, anche perchè l'ingegnere non è proprio un personaggio qualunque in casa Rossa: la possibile trattativa potrebbe sbloccarsi solo in estate, dopo il gp di Spagna, per ora il tutto è congelato.