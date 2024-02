Ferrari da record nel 2023: 13.663 auto consegnate, a tirare il gruppo è la Purosangue

Ferrari va alla grande! I prospetti finanziari hanno evidenziato un aumento delle azioni fino al 9,5%, portando la capitalizzazione di mercato della società a un impressionante valore record di 100 miliardi di dollari. Il grande traino di questa crescita pare sia stata la Ferrari Purosangue.

Il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, ha rassicurato gli analisti dichiarando che: "La vitalità del nostro business è confermata ancora una volta dal portafoglio ordini... che rimane forte in tutte le aree geografiche e copre l'intero 2025".

Ferrari prevede di entrare in una nuova era nel quarto trimestre del prossimo anno, quando lancerà la sua prima auto completamente elettrica. I risultati del 2023 mostrano che la società ha superato ampiamente gli obiettivi, proiettando un utile al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti per quest'anno di almeno 2,45 miliardi di euro; nel 2022 era di 2,28 miliardi di euro.

Ed è proprio da questa notizia che le azioni sono cresciute e recuperando il lieve ribasso che il titolo aveva registrato tra dicembre e gennaio. Questo potrebbe anche essere dovuto all'annuncio del passaggio di Lewis Hamilton alla scuderia rossa di Formula1 a partire dal 2025.

Più in generale, Ferrari ha dichiarato che le spedizioni sono cresciute del 3% l'anno scorso, raggiungendo i 13.663 veicoli, questo grazie anche al successo della Purosangue. Ferrari, dunque, ha generato oltre 930 milioni di euro di liquidità nel 2023, con circa 800 milioni destinati a essere distribuiti agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni proprie.

Infine, Vigna ha espresso fiducia nell'eccezionale visibilità del portafoglio ordini, affermando che ciò consentirà di guardare agli obiettivi ambiziosi in progetto con maggiore fiducia. (chissà cosa hanno in serbo, forse Vigna qui parla anche della prossima ipercar che per adesso si chiama Ferrari F-250)