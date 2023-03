Questa Ferrari è una delle più rare al mondo: ce ne sono solo 3 ed ha 1.000 CV

Durante i meravigliosi anni '80, e in seguito anche negli anni '90, diversi preparatori tedeschi hanno deciso di rendere ancora più aggressive le supercar dell'epoca. E' il caso ad esempio di Lotec, officina teutonica che nel 1989 rivoluzionò la Ferrari Testarossa.

Come potete notare dalle immagini che trovate su questa pagina si tratta di un bolide che si ispira a quella che era la supercar per eccellenza dell'epoca, leggasi la Ferrari F40, recente regina all'asta di Parigi da record.

La TT1000 by Lotec è stata infatti realizzata nel 1989, quindi due anni dopo la messa in commercio della Ferrari per il 40esimo anniversario, e quando venne realizzata costava circa 3 volte l'F40 e cinque volte la Testarossa. Parliamo quindi di un'auto da circa un miliardo di vecchie lire, che oggi potremmo tranquillamente traslare in un milione di euro.

Era quindi una delle auto più costose di quei tempi e soprattutto una delle più esclusive visto che, stando agli addetti ai lavori, ve ne sarebbero solo tre al momento in circolazione.

La sigla TT1000, come molti di voi avranno già immaginato, deriva dal fatto che la Testarossa modificata da Lotec vanta un motore da ben 1.000 cavalli con una coppia da 1.100 Nm, che consentono all'auto un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi, per una velocità massima di 370 km/h.

Numeri davvero impressionanti per la tecnologia di più di 30 anni fa, e basti pensare che all'epoca era molto più veloce di una F40 e di una Lamborghini Countach. Si tratta quindi a mani basse di una delle Ferrari più rare e in assoluto più care di tutti i tempi, ancora oggi assolutamente introvabile visto che chi ce l'ha se la tiene ben stretta.

