Ferrari querela ex designer: l'accusa è gravissima

Ferrari non è nuova ad essere vittima di spionaggio industriale. Il caso più eclatante quello che portò nel 2007 all'esclusione della McLaren dalla classifica costruttori F1. Passando alle stradali, recentemente la casa di Maranello ha querelato un ex collaboratore che, secondo l'accusa, avrebbe deliberatamente copiato un progetto non pubblico del Cavallino.

Il designer collaborava con Ferrari tramite un'azienda terza, una società nota nel settore automotive che è risultata del tutto estranea alla vicenda. L'allarme è scattato quando è stato presentato un prototipo al Salone di Ginevra con spiccate somiglianze con una supercar Ferrari. Non ci è dato sapere di quale vettura si tratta né dell'edizione dell'evento, che tuttavia è stato sospeso negli ultimi due anni a causa della pandemia.

Stando all'accusa, durante la collaborazione il designer avrebbe avuto accesso ai dettagli del progetto della supercar di Maranello. Alcuni elementi sarebbero poi stati copiati nell'auto di un altro marchio esposta a Ginevra.

Il designer è stato querelato per violazione di segreti scientifici e industriali. Citando l'articolo 623 del Codice Penale: “Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni”.

Inizialmente il PM ha chiesto l'archiviazione, valutando che non ci fossero elementi sufficienti per dimostrare la derivazione diretta di disegni o idee provenienti da Maranello. Ferrari ha presentato un'istanza, accolta dal GIP del Tribunale di Modena, richiedendo un supplemento di indagini. Il PM ora si affiderà ad un consulente tecnico super partes che in sei mesi dovrà attentamente valutare la sovrapponibilità tra gli elementi del prototipo di Ginevra e il progetto Ferrari.

Vi salutiamo con un succoso rumor: sembra che Ferrari abbia in cantiere una nuova one-off, la SP48 Unica potrebbe debuttare nel 2022.