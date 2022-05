La Ferrari Purosangue si fa vedere a Maranello in versione camouflage

Sono passati ormai 4 anni da quando Ferrari annunciò la Purosangue, il SUV di Maranello che, salvo imprevisti, dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2022. Per rispettare le scadenze, la casa automobilistica sta accelerando gli ultimi test della vettura in livrea camouflage.

Qualche settimana fa il CEO di Ferrari ha confermato il motore V12 a bordo della Purosangue, una bestia sotto al cofano che abbiamo avuto modo di ascoltare grazie ad un filmato promozionale focalizzato sul sound. Ad ogni modo, per arrivare in tempo alla presentazione nei prossimi mesi, Ferrari ha iniziato ad accelerare i test in quel di Maranello, ovviamente in versione camouflage per evitare le fughe di notizie.

Com'era prevedibile, il SUV non è passato inosservato tant'è che sono immediatamente trapelate online una serie di immagini spia che puntano i riflettori su alcuni elementi che si intravedono dell'auto. Ricordiamo infatti le 4 porte, gli enormi spazi agli interni che fanno della Purosangue la più spaziosa della linea Ferrari, senza dimenticare lo spoiler sul tetto o, ancora, al sistema di scarico con grandi punte quadruple a dare un aspetto minaccioso al posteriore. In calce alla notizia, in ogni caso, potete dare un'occhiata più da vicino alla Purosangue nonostante i limiti imposti dal camuffamento.

E voi, invece, cosa ne pensate del SUV di Maranello, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.