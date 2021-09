Il nuovo Ferrari Purosangue V12 in strada: i render alzano l'hype

Nonostante non sia ancora stato presentato ufficialmente, il Ferrari Purosangue ha già fatto la storia del marchio e spaccato pubblico e critica. Stiamo infatti parlando del primo SUV di Maranello, una vettura che molti appassionati non avrebbero voluto mai vedere e che invece su strada potrebbe apparire come in questi render di Carwow.

Più che un SUV, attorno al cavallino rampante si parla di FUV, un Fun Utility Vehicle, creato appositamente per la guida sportiva e il divertimento. Un modo per distaccare il Purosangue da tutti gli altri SUV presenti attualmente sul mercato, famosi per essere solitamente goffi e adatti a un uso cittadino alquanto ingombrante.

Non per tutti i modelli è davvero così, ovvio, inoltre esistono dei signori SUV chiamati Lamborghini Urus e Porsche Cayenne (a proposito, abbiamo guidato un Cayenne sulla terra del nuovo Porsche Experience Center Franciacorta), solo per ricordarne due, di sicuro però Ferrari ha intenzione di creare qualcosa che si stacchi completamente da ciò che conosciamo - e i render degli interni ce lo spiegano ulteriormente.

Potremmo trovarci di fronte a una Ferrari in piena regola, solo dall’assetto maggiormente rialzato. Inoltre il largo cofano dovrebbe permettere ai tecnici di Maranello di installare un potente motore V12, per emozioni che da un po’ di tempo hanno lasciato il passo a più efficienti e meno ingombranti V8. Che il Purosangue sia un vero punto di svolta per Ferrari? Il bestseller che non ci saremmo mai aspettati? Questo lo dirà il tempo, ecco invece tutto quello che sappiamo sul Ferrari Purosangue.