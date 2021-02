Il Ferrari Purosangue si traveste da Maserati per non farsi scoprire

Nel corso degli ultimi anni Ferrari ha avuto un certo successo nell'evitare di proporre al mercato la sua filosofia di SUV sportivo, come invece hanno fatto quasi tutti gli altri produttori di modelli di lusso.

Da un po' però la casa automobilistica di Maranello ha confermato lo sviluppo di un grosso veicolo proprietario, che andrà a chiamarsi Purosangue e andrà a condividere parte dell'architettura di base con il già commercializzato Maserati Levante.

In tal proposito, non molte ore fa i ragazzi di CarScoops hanno avvistato un prototipo di Purosangue in fase di test sulle strade nordica Svezia (in seguito alle immagini di inizio mese), ove il la macchina mette in mostra, rispetto al Levante, un muso leggermente più lungo, una griglia spostata verso il passo e i montanti anteriori più inclinati. Era lecito oltretutto aspettarsi un assetto ribassato, e in effetti non siamo affatto stati delusi.

Osservando per bene un paio di scatti laterali, che i fotografi hanno ben pensato di realizzare, pare che l'abitacolo abbia preso una via completamente differente rispetto a quella del Levante. Innanzitutto il quadrante analogico non è più in cima al cruscotto, mentre i bocchettoni per l'areazione hanno assunto un design circolare. Difficile invece scrutare il display centrale touchscreen per l'infotainment, per cui supponiamo sia stato portato in basso verso il tunnel centrale.

Riguardo le motorizzazioni, al momento le voci di corridoio parlano con certezza della presenza di un V8 simile a quello della GTC4Lusso, e cioè di un'unità da 3,9 litri dotata di doppio turbocompressore, per un output complessivo di 650 cavalli (40 in più della GTC4Lusso).

Data la corsa del Cavallino Rampante all'ibridazione, non è da escludere l'approdo di un sistema ibrido che metterà insieme un V6 con un motore elettrico, è difficile capire se vedremo una mild-hybird oppure una plug-in hybrid a batteria.

Per chiudere senza allontanarci da quel di Maranello, vogliamo citare un'importantissima notizia diffusa quest'oggi. Ferrari sta costruendo una Hypercar da portare alla 24 Ore di Le Mans del 2023: è ufficiale!