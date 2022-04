La Ferrari Purosangue torna a farsi vedere: avvistata la versione camo in Italia

Quando si parla di Ferrari l'interesse del mondo delle automotive si focalizza sulle vetture della Casa di Maranello. Tuttavia, proprio come accaduto alla monoposto di F1 ormai più di un mese fa, anche la nuova Purosangue è stata leakata pesantemente in anticipo alla presentazione ufficiale attesa durante il corso di quest'anno.

La nuova Purosangue, il SUV del Cavallino Rampante, dovrebbe cominciare ad essere spedita ai futuri proprietari durante l'inizio del 2023, motivo per cui Ferrari non attenderà a lungo prima di rimuovere il telo dall'auto. Ad ogni modo, una versione camouflage della macchina è stata recentemente avvistata in Italia confermando ulteriormente i precedenti leak sulla vettura.

La camo della Purosangue si presenta con un set di cerchi completamente neri a dieci razze, uno spoiler sul posteriore e ben 4 canali di scarico. I LED al posteriore si riescono anche a malapena ad intuire dalla forma degli stick, mentre l'aspetto della vettura, seppur non ricordi quella propriamente di un SUV, mostra comunque un'altezza da terra e delle dimensioni maggiori rispetto a tutti gli altri modelli di Maranello. Non ci sono ancora certezze invece sul propulsore che spingerà l'auto, seppur le tre ipotesi più papabili parano di un V6 biturbo da 2,9 litri, del V8 biturbo, dalla SF90 Stradale, o ancora ad un V12 aspirato da 6,5 ​​litri.

