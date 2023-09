Ferrari Purosangue in stile Minecraft avvistata in Portogallo: è di Lapo Elkann?

Nelle scorse ore è stata avvistata una Ferrari Purosangue decisamente particolare. Il SUV più potente al mondo è stato catturato in Portogallo e a colpire, oltre alla sua innata maestosità, la sua livrea.

Rispetto alle versione che siamo stati abituati a vedere fino ad ora, a cominciare dalla splendida Ferrari Purosangue verde di Piero, figlio del grande Drake, il modello catturato in Portogallo mostrava una trama quasi in stile Minecraft, decisamente ipnotica.

Nel dettaglio la carrozzeria è stata ricoperta da un tema beige e marrone, un camuffamento pixelato e militare che ad alcuni ha ricordato alcune creazioni ben note nel mondo delle automobili. Il riferimento è alle numerose auto possedute da Lapo Elkann, di recente respinto dalla pit lane di Monza.

Il fratello di John, presidente Ferrari, ha infatti sfoggiato spesso e volentieri delle vetture alquanto inusuali e a molti la Purosangue catturata di recente ha ricordato appunto le creazioni del nipote di Gianni Agnelli: che sia la sua?

Non abbiamo comunque certezza sul fatto che il SUV sia di Lapo ma in ogni caso vale la pena osservarlo da vicino. Il tema pixelato lo ritroviamo sulla carrozzeria, ma anche nelle pinze dei freni, gli emblemi Ferrari, quindi i rivestimenti, e le guarnizioni. Anche all'interno troviamo lo stesso camuffamento, con il volante rivestito in beige e marrone, così come i sedili.

I cerchi in lega sono invece di colore nero scuro, e sulla fiancata compare anche un particolare logo di un cuore, rigorosamente con la stessa trama pixelata. La Ferrari Purosangue in questione è stata catturata a Cascais, in Portogallo, da Jao Costa e pubblicata su Carspotting.

Prima di congedarci vogliamo ricordare l'incredibile potenza della Purosange, una vettura che monta un motore V12 da 6,5 litri che eroga 715 cavalli, con l'aggiunta di un cambio automatico a otto velocità e una trazione integrale. Una vera e propria opera d'arte come del resto qualsiasi Ferrari prodotta.