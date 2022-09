Ferrari Purosangue: finalmente abbiamo il sound del suo V12

Un paio di giorni fa la casa automobilistica di Maranello ha pubblicato un teaser del Ferrari Purosangue incrementando l'attenzione verso il debutto del super SUV italiano, il quale verrà presentato il prossimo 13 settembre.

Adesso però abbiamo aggiornamenti ancora più succulenti poiché, attraverso il proprio canale Twitter ufficiale, Ferrari ha condiviso un intrigante teaser inerente il veicolo. Attraverso di esso possiamo finalmente udire il sound del poderoso V12 che muoverà il Purosangue.

"Nato senza compromessi dall'innovazione irrefrenabile e dalla ricerca dell'eccellenza e della bellezza. Il desiderio di restare puri e fedeli alla tradizione." Il brand ha accompagnato il video con queste parole, anche se al momento non abbiamo molti dettagli sul propulsore integrato.



D'altra parte però sappiamo che il Purosangue si muoverà attraverso un cambio integrale a doppia frizione e poggerà su sospensioni ad aria regolabili. Riguardo l'estetica possiamo rifarci ai precedenti teaser e parlare di un muso tagliato in due orizzontalmente da una lunghissima linea, la quale culmina alle estremità in fari sottili. Il muso è invece caratterizzato da un'alternanza di segmenti taglienti e curve sinuose.



Ora come ora sappiamo anche che il marchio vuole rendere esclusivo il Purosangue limitando la produzione al 20 percento delle possibilità di consegna annuale, per cui soltanto un veicolo su cinque sarà un Purosangue.



Nell'attesa della presentazione vogliamo chiudere rimandandovi ad un interessante avvistamento: Ferrari Roma Spider camuffata mentre si aggira sulle strade italiane. Il progetto è ancora in cantiere.