Ferrari Purosangue sbarca in USA, media americani tiepidi: 'Costa il doppio di una Urus'

La Ferrari Purosangue è sbarcata ufficialmente nel mercato degli Stati Uniti. Dopo l'arrivo in Europa, con il primo esemplare di Ferrari Purosangue consegnato a Londra, ora è la volta del secondo mercato storicamente più profittevole per Maranello dopo il Vecchio Continente.

I media americani hanno però storto il naso di fronte al prezzo della belva modenese, ritenuto troppo eccessivo. Il SUV di Maranello viene infatti venduto oltre oceano a 398.350 dollari, inclusa la tassa di destinazione da 5.000 dollari, ma non quella sul consumo. Come spiega Car and Driver, che ha contattato Ferrari, tale tassa deve essere ancora calcolata (è come una sorta di nostro superbollo), di conseguenza non è ben chiaro a quanto possa ulteriormente lievitare il prezzo della Purosangue.

Non è da escludere che la Purosangue possa essere esentata dal "bollo" se alla fine venisse classificata come SUV anche negli States, e non come sportiva o station wagon, in ogni caso, secondo la stampa americana, il prezzo di partenza fa un po' riflettere tenendo conto che 400mila dollari equivalgono a quasi due volte la Lamborghini Urus, il rivale diretto della Purosangue, che di listino sta a 225mila.

Facendo un raffronto con il Regno Unito, la Ferrari costa 376mila dollari contro i 213 mila della Urus mentre in Italia saliamo a 411mila dollari (385mila euro) contro i 245 (230mila euro) della Urus. La stampa d'oltre oceano fa poi notare che in aggiunta vi sono gli optional, e non è difficile con un paio di "accessori" arrivare a circa 5.000 dollari, facendo ulteriormente lievitare il prezzo finale.



In ogni caso stiamo parlando di una vettura esagerata, il SUV più potente al mondo con 715 cavalli di potenza, un V12 aspirato da 6,5 litri e una velocità di punta de 312 km/h. Tra l'altro Ferrari ha dovuto bloccare gli ordini della Purosangue vista la lista d'attesa lunghissima, di conseguenza il problema prezzo non sembra sussistere. Siamo certi che un acquirente americano di Ferrari non dovrà fare troppi conti prima di mettere mano al portafogli, anche perchè possedere una Rossa non ha prezzo.