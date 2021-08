Sempre più vicino il Ferrari Purosangue: quando vedremo il SUV di Maranello?

Lo scorso 1 agosto vi abbiamo raccontato tutte le ultime novità “note” sul Ferrari Purosangue, il primo SUV ufficiale della casa di Maranello. Oggi sappiamo qualcosa di più sulla sua uscita definitiva.

Sul web circola una nuova finestra di uscita, si dice infatti che tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 ci sarà finalmente la presentazione del modello, che ovviamente sta alimentando un treno dell’hype non indifferente. Il Purosangue, oltre a rappresentare una novità assoluta in casa Ferrari, diventerà sin da subito un concorrente eccellente dell’acclamato Porsche Cayenne e soprattutto del Lamborghini Urus, SUV del Toro ad alte prestazioni che da anni fa segnare ottime vendite.

Per quanto riguarda la commercializzazione, il Purosangue dovrebbe esser venduto e consegnato nel corso del prossimo anno, avremo date più precise però solo verso la fine di questo 2021. Se non avete voglia di aspettare, o comunque non avete intenzione di acquistare un SUV, vi ricordiamo che da poco Ferrari ha presentato il suo nuovo capolavoro 296 GTB con motore V6, di cui vi abbiamo parlato in dettaglio nelle ultime settimane (raccontandovi anche di una speciale variante ibrida attualmente in fase di test), cliccate qui per scoprire la scheda della nuova auto di Maranello.