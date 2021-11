Ecco il Ferrari Purosangue: prime foto spia con la carrozzeria definitiva

Continua lo sviluppo di una vettura che farà da spartiacque nella storia di Ferrari: il Purosangue, primo SUV del marchio. Per la prima volta è stato fotografato su strada un prototipo dotato della carrozzeria definitiva, seppur pesantemente camuffata.

Il Ferrari Purosangue finora era stato immortalato soltanto con la carrozzeria del Maserati Levante "in prestito", sfruttata come muletto. Dalle nuove foto c'è una prima conferma: non sarà un SUV classico ma bensì un SUV-coupé. Il cofano anteriore è particolarmente basso per la categoria e il passo è apparentemente corto. La conformazione del cofano suggerisce un motore posizionato il più indietro possibile, una soluzione che favorisce una migliore distribuzione del peso, già adottata dalla Ferrari 812 Superfast.

Il Purosangue mira a diventare il super SUV per eccellenza. “C'è un'enorme differenziazione del concept rispetto ai SUV esistenti”, ha dichiarato ad Autocar Michael Leiters, CTO di Ferrari. Il futuro SUV - che verosimilmente verrà svelato nel 2022 per poi debuttare sul mercato nel 2023 - sarà basato su una nuova piattaforma Ferrari, destinata a supportare la futura gamma dotata di propulsore anteriore.

Mistero fitto sul lato motori. L'architettura può ospitare V6, V8 e V12. Possibile che il Purosangue monterà un dodici cilindri a V nella sua variante più prestazionale, puntando al V6 o V8 ibrido in una ipotetica entry level. (foto copertina Autocar)