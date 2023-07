Ferrari Purosangue della Polizia, ecco come sarebbe: tutti si farebbero arrestare?

Ecco i rendering non ufficiali della Ferrari Purosangue della polizia italiana. Il design richiama l'eleganza e l'aggressività tipiche delle supercar Ferrari ma adattate per le esigenze delle forze dell'ordine.

Mentre Ferrari riapre gli ordini per il modello Purosangue, i colleghi di Motor1.com immaginano il SUV sportivo nella mani delle forze dell'ordine. La scelta di un mezzo come il Purosangue per il servizio di polizia solleva sempre questioni legate al bilancio pubblico. L'acquisto di veicoli come il Purosangue potrebbe richiedere investimenti significativi e un'attenta valutazione delle esigenze specifiche della polizia. Tuttavia, la possibilità di avere un veicolo con il prestigio e le prestazioni di una Ferrari, ma anche la funzionalità di un SUV Crossover, potrebbe essere allettante per il mantenimento dell'ordine.

Una scelta simile potrebbe offrire una combinazione di prestazioni elevate e praticità per via degli spazi che la Purosangue offre. Le supercar e le auto di lusso possono essere entusiasmanti, ma spesso non sono adatte per le esigenze operative della polizia. Con il Purosangue, le forze dell'ordine potrebbero avere un veicolo in grado di affrontare velocemente situazioni di emergenza su strada, ma allo stesso tempo, avere lo spazio necessario per trasportare attrezzature e personale in modo sicuro ed efficiente.

Solitamente le forze dell'ordine riadattano auto confiscate trasformandole in vere e proprie bandiere della legge, come il caso della Ferrari 458 Italia della polizia in Repubblica Ceca. Questo rendering offre comunque un'idea interessante di come potrebbe apparire il Purosangue come veicolo di servizio della Polizia di Stato italiana, anche se per il momento è solo una speculazione e non è stato annunciato alcun piano ufficiale riguardante l'adozione di questo modello nella flotta della polizia. Una soluzione simile però sarebbe un bel biglietto da visita sia per le forze dell'ordine che per la casa di Maranello.