La Ferrari Purosangue non sarà per tutti: il SUV di Maranello avrà disponibilità limitata

A quanto pare avere un SUV in gamma è diventato un fattore fondamentale per ogni casa costruttrice, comprese quelle dedicate alle auto sportive. Il Managing Director di Lotus ha già espresso quanto sia necessario un SUV in gamma, in termini di vendite, e a breve anche Ferrari presenterà il suo Purosangue, che però non sarà per tutti.

Il segmento che dovrebbe garantire vendite da capogiro (pensate che nel 2021 la Urus ha venduto 8.000 unità e ha fatto la fortuna di Lamborghini) verrà infatti limitato da Ferrari, che opterà per una politica di vendita paragonabile ad altri veicoli della propria gamma, facendo sì che il Purosangue rimanga comunque un SUV per pochi. Non si parla di un’edizione limitata chiaramente, ma di sicuro esclusiva.

E la conferma arriva dall’intervista del magazine australiano CarExpert a Dieter Knechtel, presidente di Ferrari Far East and Middle East, che parlando della strategia di vendita pianificata per il primo SUV del cavallino rampante, ha affermato: “Sarà un altro modello di gamma, e anche ora con i nostri modelli di gamma non c'è una scorta infinita. Quindi, staremo molto attenti a bilanciarlo correttamente”.

Tradotto in altri termini, significa che Ferrari utilizzerà la stessa politica adottata per gli altri modelli della sua gamma, quindi coloro che sono già proprietari di un mezzo della casa intanto avranno la priorità su eventuali ordini. Inoltre, eventuali versioni speciali diventeranno dunque ancor più rare.

E parlando del Purosangue, sappiamo che molto probabilmente il SUV di Maranello avrà un motore V12 sotto al cofano. Ebbene, procedendo nell’intervista, Knechtel ha aggiunto che l’azienda ha tutti gli strumenti necessari per far sì che l’iconico 12 cilindri possa continuare a vivere anche in futuro, anche perché “il V12, i nostri clienti lo adorano, e penso che lo porteremo avanti il più a lungo possibile”.