Il Ferrari Purosangue si mostra sulle strade italiane

Il Ferrari Purosangue è oramai in sviluppo da molti anni, e quando arriverà sul mercato andrà ad incarnare il primo Super SUV della casa automobilistica di Maranello. Le sue linee sportive sono ovvie, ma stiamo comunque parlando di un bolide piuttosto ingombrante.

Molti appassionati del Cavallino Rampante continuano a chiedersi se un veicolo del genere abbia effettivamente senso per il marchio, solitamente associato al mondo delle supercar. Chris Harris, noto presentatore di Top Gear, ha già espresso la sua opinione nel merito, sottolineando che una strategia simile sarebbe piaciuta a Enzo Ferrari.

Il motivo della dichiarazione è principalmente uno. Per Enzo era importantissimo vendere tanti esemplari e ricavare le somme più elevate, da deviare poi verso il mondo delle gare: in sintesi, gli introiti dei bolidi stradali dovevano considerarsi automaticamente reindirizzati nel settore competitivo.

Dal nostro canto aspetteremo l'effettivo debutto del Ferrari Purosangue sul mercato prima di giudicare l'operazione, ma nel frattempo vorremmo mostrarvi un ulteriore avvistamento del SUV sportivo sulle strade italiane. Il video in alto immortala un prototipo particolarmente camuffato mentre attraversa un cavalcavia.

Purtroppo l'angolazione non è delle migliori, e ci consente soltanto una vista posteriore, e tra le altre cose le soluzioni di camouflage risultano piuttosto invasive. Al momento non possiamo che attendere informazioni ufficiali nel merito ma, essendo il primo SUV della casa di Maranello, supponiamo che gli sforzi in fase di sviluppo, test e rifinitura siano davvero impegnativi.

Per avviarci a concludere senza allontanarci dal brand di lusso vi consigliamo di dare un'occhiata a Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael, mentre si diletta a bordo di una Ferrari F8 Tributo in attesa di prendere parte per la prima volta al campionato di Formula 1 nel 2021. A proposito di ciò, pare che il sentiero della FIA per il futuro della competizione sia cristallino: la sostenibilità si esprimerà tramite i biofuel.