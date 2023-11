Ferrari Purosangue con il kit widebody Pogea Racing: scelta azzeccata o sacrilegio?

Il noto preparatore tedesco "Pogea Racing" ha svelato un pacchetto di elaborazione per la Ferrari Purosangue, che la trasforma in una berlina widebody. Nonostante la Ferrari Purosangue abbia già una presenza imponente come SUV di lusso, Pogea Racing ha deciso di portare le cose a un livello superiore.

Questo kit offre un paraurti anteriore ridisegnato con prese d'aria extra, vi sono inoltre estensioni del parafango, delle branchie laterali e delle alette supplementari sulle minigonne laterali. Nella parte posteriore, spiccano i quattro terminali di scarico centrali e un diffusore più grande. L'estensione dello spoiler sul tetto completa l'aggiornamento aerodinamico (ecco una Purosangue in stile Minecraft).

Il veicolo è stato abbassato notevolmente grazie alle sospensioni KW, conferendo un aspetto da supercar al crossover di lusso. Il motore V12 da 6,5 litri è stato potenziato, passando da 715 CV a 820 CV. La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a 8 velocità.

Il design esterno è completato da un nuovo set di cerchi in alluminio forgiato Jules con un sorprendente design a 10 razze. Le dimensioni vanno fino a 23 pollici nella parte anteriore e 24 pollici nella parte posteriore, con un'opzione da 22 pollici disponibile. Questi cerchi sono montati con pneumatici Michelin. I prezzi per il pacchetto non sono stati ancora annunciati.

Vi abbiamo parlato inoltre del nuovo piano di wellfare per i dipendenti del cavallino. Questi comprendono ricchi bonus e la partecipazione azionaria.