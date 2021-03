Il Ferrari Purosangue è a Fiorano: ecco il suo sound

Il Ferrari Purosangue incarnerà il primo super SUV della casa automobilistica di Maranello e, quando è stato annunciato il suo sviluppo, gli appassionati del brand si sono divisi fra apprezzamenti e pesanti critiche.

Per molti il Cavallino Rampante andrebbe a snaturarsi con un veicolo tanto grosso e pesante, ma a quanto pare Ferrari la pensa diversamente. Dal nostro canto siamo sicuri che gli esperti ingegneri del team di Maranello stiano dando tutto per poter commercializzare un veicolo con doti dinamiche eccezionali e col solito e apprezzabile sound che contraddistingue gli altri modelli.

Da alcune settimane a questa parte dei prototipi preliminari del Purosangue sono stati avvistati mentre circolavano tra i ghiacci della Scandinavia in fase di test, ma nella stragrande maggioranza dei casi è risultato quasi impossibile udire chiaramente il suono prodotto dai tubi di scarico.

Stavolta invece Varryx ha caricato sul suo canale YouTube una clip breve e al contempo molto interessante, dove un altro prototipo di Purosangue sfreccia sul tracciato italiano di Fiorano. Come al solito il camuffamento è molto invasivo, e testimonia il fatto che il marchio non sia ancora proto a rivelare pubblicamente le forme del suo SUV sportivo ma, anche se è possibile modificarlo per sviare gli ascoltatori, il sound esce cristallino dal retrotreno della vettura. Per questo motivo vi consigliamo caldamente di visionare il video in alto.

Allo stato attuale dei fatti conosciamo pochissimi dettagli in merito alle caratteristiche tecniche. Il Purosangue utilizzerà di certo una nuova architettura sviluppata per implementare perfettamente il propulsore nella parte anteriore, mentre la scatola del cambio (automatico a doppia frizione) verrà alloggiata sull'asse posteriore. Purtroppo non sappiamo se il team vorrà virare su un possente V12 o su un più modesto V8, ma è chiaro che gli sforzi in fase di sviluppo consentiranno l'eventuale elettrificazione del sistema, che sia esse mild-hybrid o magari plug-in hybrid. Un'altra evoluzione molto attesa concerne l'impiego di nuove sospensioni ad aria regolabili, e dal nostro canto non vediamo l'ora di poter assistere alla presentazione ufficiale.

La commercializzazione del Ferrari Purosangue è attesa per un periodo non meglio specificato del 2022, e le possibilità che divenga il modello Ferrari più venduto in assoluto sono molto alte. Basti pensare al grande successo ottenuto dalla Lamborghini Urus.