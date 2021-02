E' questo il Ferrari Purosangue? Ecco il possibile avvistamento del super SUV

L'utente Instagram Stephan Barral ha appena pubblicato sulla nota piattaforma social del materiale piuttosto interessante. A quanto pare Barral ha immortalato un esemplare dell'attesissimo Ferrari Purosangue sulle innevate strade svedesi.

Il primo super SUV della casa automobilistica di Maranello deve ancora essere presentato in via ufficiale, e i dettagli inerenti motorizzazioni, specifiche tecniche e tecnologia generica del veicolo sono quasi del tutto sconosciuti, ma secondo il produttore dovremmo assistere alla Ferrari più pratica e comoda mai costruita nella storia del brand.

Il video mostra il Purosangue mentre si sposta lentamente sulla neve per immettersi in carreggiata e affrontare quelli che probabilmente devono essere i test invernali. E' chiaro che, soprattutto per il fatto di essere un SUV, il bolide dovrà garantire prestazioni di un certo livello anche in condizioni non ottimali, e da questo punto di vista non vediamo l'ora di poter ammirarne il comportamento.

Non sono pochi in effetti i clienti Ferrari i quali desidererebbero un prodotto con una capacità di carico più elevata, con un assetto più morbido e magari anche con un'altezza dal suolo incrementata. Con ogni probabilità gli ingegneri del Cavallino Rampante stanno sforzandosi per corrispondere contemporaneamente a tutte queste aspettative (un recente video non riesce a fare chiarezza).

Come accennavamo in apertura, resta da capire se il Purosangue monterà un V12 o se il brand decida di basare il veicolo su un V8 twin-turbo. Non è da escludere a priori però una eventuale doppia motorizzazione, ma soltanto il tempo risponderà a questi quesiti (in pochi mesi dovremmo sapere tutto).



In ultimo ci teniamo a chiudere passando a un segmento più consono alle caratteristiche della casa rimandandovi all'opinione di Chris Harris, noto presentatore di Top Gear e appassionato di motori, sulla rapidissima Ferrari SF90 Stradale: quale elemento non l'ha convinto pienamente?