Ferrari Purosangue: divertiti con la configurazione sul sito ufficiale, quante opzioni!

Con l’ufficialità del Ferrari Purosangue, SUV Crossover ad altissime prestazioni del Cavallino Rampante e prima auto a quattro sedili e quattro porte del marchio, ovviamente i consumatori appassionati potranno divertirsi con la configurazione del Purosangue sul sito dedicato: siete pronti a sbizzarrirvi?

Sul sito ufficiale Ferrari potrete accedere alla configurazione del nuovo veicolo in ogni suo dettagli osservando in tempo reale il render 3D, e le opzioni sono tantissime: innanzitutto, lo strumento di visualizzazione consente di rivestire l’automobile scegliendo tra un totale di 24 colori, sei design di ruote, cinque colori per le pinze dei freni, 27 interni differenti, opzioni tetto e molto altro ancora.

Il risultato? Migliaia di potenziali permutazioni del crossover Ferrari che, comunque, sotto il cofano mantiene il suo sensazionale V12 aspirato da 725 cavalli con coppia massima da 716 Nm e velocità massima dichiarata di oltre 310 km/h. Potrete scegliere tra esclusive tonalità Ferrari come Rosso Corsa, Giallo Modena o Blu Tour De France, o fantasticare sulle personalizzazioni non disponibili nel configuratore ma accessibili presso le concessionaria del gigante di Maranello.

Una cosa è certa: il prezzo parte da 390.000 euro ed è destinato solamente a salire con i vari dettagli extra come parti esterne in fibra di carbonio, vernici speciali e finiture interne di vario tipo. I sogni, però, al contrario del SUV sono accessibili a tutti.

