Ecco il Ferrari Purosangue definitivo: la presentazione si avvicina

Il Ferrari Purosangue sarà il primo super SUV della casa automobilistica di Maranello. Il modello è già stato avvistato in numerosissime occasioni mentre si aggirava sulle strade pubbliche con una ingente dose di camouflage a nasconderne le forme, ma finora le aveva dissimulate tramite la scocca del Maserati Levante.

Adesso invece, grazie al video appena pubblicato su YouTube dall'immancabile Varryx, siamo in grado di ammirare un prototipo di Purosangue con la scocca definitiva. Purtroppo però, proprio ad evitare che quest'ultima venisse carpita dagli osservatori, il brand italiano ha deciso di incrementare ulteriormente la quantità di materiare diversivo e, come potreste notare voi stessi, lascia trasparire ben poco.

Fanno eccezione la silhouette da SUV coupé, i cerchi (verranno sicuramente cambiati) e null'altro. Da parte nostra possiamo soltanto prestare attenzione al particolare cofano, il quale va a curvare mentre procede verso il muso per assumere una forma decisamente aggressiva. Da segnalare anche enormi le prese d'aria ricavate sull'avantreno, anche se ci sarebbe piaciuto dare un'occhiata alle unità a LED per l'illuminazione.



Le immagini laterali suggeriscono poi un assetto molto basso che accantonerebbe tutte le possibili doti da fuoristrada: il Purosangue sarà un velocista da strada dalla tenuta ferrea anche in curva. Per quanto concerne il propulsore alcuni report affermano che sarà un V12 a muovere il SUV, ma i prototipi immortalati in passato ribadivano pure una versione ibrida, magari vicina alla motorizzazione V6 della nuova 296 GTB. In ogni caso l'output supererà abbondantemente gli 800 cavalli di potenza e i 700 Nm di coppia per la felicità di tutti gli appassionati della forza bruta.



Per ingannare l'attesa in vista della presentazione ufficiale del Purosangue potreste divertirvi col configuratore ufficiale di Ferrari Daytona SP3. L'eccentrica supercar del Cavallino Rampante promette faville sia in termini prestazionali che estetici.