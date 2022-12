Consegnata la prima Ferrari Purosangue: è uno spettacolo

È stata consegnata la prima Ferrari Purosangue, il tanto atteso SUV di Maranello. La supercar ha fatto la sua comparsa presso un concessionario di Londra e ovviamente l'evento non è passato inosservato con tanto di video e scatti pubblicati in rete.

Dopo una lunga lista d'attesa, Ferrari Purosangue sbarca quindi sulle strade mondiali e l'esemplare consegnato nella capitale inglese sarà solamente il primo di una lunghissima lista che vedremo circolare nei prossimi tempi. Nel dettaglio la Purosange è stata consegnata presso lo show-room Ferrari H.R. Owen di Mayfar, Londra, un modello total black, di colore nero, sia per quanto riguarda la carrozzeria che per i cerchi in lega.

Un vero e proprio incanto e lo dimostrano anche i numerosi curiosi che si sono fermati ad ammirare le linee della sinuosa Ferrari da 390.000 euro, mentre veniva parcheggiata all'interno del rivenditore londinese. Il modello inglese non è tinteggiata con un nero classico, in quanto si tratta di un colore che alla luce denota dei riflessi rosso scuro, mentre sotto il cofano è previsto il classico motore 6.5 V12 da 715 CV che rappresenta qualcosa di davvero imponente per un SUV.

Del resto basti pensare che la cugina della Purosangue, la Lamborghini Urus, è dotata di un motore 4.0 V8 da “soli” 666 CV, circa 60 cavalli in meno che ovviamente per la casa di Sant'Agata Bolognese rappresentano uno smacco. La Ferrari Purosangue non è comunque l'unica belva fra gli Sport Utility Vehicle, visto che la tendenza degli ultimi anni è quella di equiparare tale segmento ad auto supersportive.

Ne è un classico esempio la Rolls Royce Cullinan, che monta un motore da 6.7 litri V12 biturbo in grado di erogare una potenza di ben 571 CV, e che in Italia costa 351.000 euro. Come dimenticarsi infine della Bentley Bentayga, altro SUV extra lusso dotato di un motore Audi da ben 635 CV, un 6.0 V12 biturbo. In pagina potete vedere il video della consegna del SUV di Maranello, e vi ricordiamo che recentemente è stato svelato il primo body kit a firma DMC per la Ferrari Purosangue.