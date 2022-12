Ferrari Purosangue ancora più cattiva: DMC presenta il suo body kit 'Fuego'

Il tuner tedesco DMC ha presentato il suo kit speciale per “pimpare” la Ferrari Purosangue, il primo spettacolare SUV presentato da Maranell: la belva del Cavallino Rampante subisce un'elaborazione decisamente vistosa a livello estetico.

Il SUV della Rossa, nonostante non sia ancora stato consegnato, ha già fatto registrare il sold out, al punto che Ferrari è stata costretta a bloccare gli ordini per la Ferrari Purosange, vista la lunga lista d'attesa. Tenendo conto dell'hype nei confronti del bolide, DMC ha ben pensato di presentare la sua versione dello stesso, mostrando il pacchetto denominato “Fuego”, un nome che è già tutto un programma.

Per pubblicizzarlo l'azienda ha mostrato in rete nelle scorse ore dei render della Purosange “pimpata”, che presenta un nuovo spoiler anteriore, delle nuove minigonne, un nuovo diffusore e infine due spoiler posteriori, tutti realizzati in fibra di carbonio con un allargamento complessivo della vettura di circa 30 millimetri. Novità anche per quanto riguarda i cerchi in lega, che il tuner tedesco ha ben pensato di fornire da 24 pollici sia all'anteriore quanto al posteriore.

Presente uno scarico in titanio a corpo intero, che migliora il suono già sublime della Ferrari Purosangue, mentre non sono state previste delle modifiche al motore, che comunque vanta già 725 cavalli, per un SUV decisamente sopra le righe. Chi volesse modificare la propria Rossa con il kit a firma DMC dovrà mettere in preventivo una cifra non indifferente, visto che il costo base sarà di 56.530 dollari, fino ad un massimo di 78mila, a seconda della quantità di carbonio utilizzato nella stessa.

“La Ferrari Purosangue è molto agile – ha commentato l'azienda tedesca che ha realizzato il body kit - ma il suo aspetto manca di un po' di pepe, quindi abbiamo voluto aggiungere un po' più di sportività”. Si tratta senza dubbio di un lavoro molto interessante che se aggiunti ai recenti concept realizzati per Ferrari Purosangue da Thanos Pappas, mostrano lo stesso SUV di Maranello sotto una nuova veste.