La Ferrari Purosangue cambia volto grazie a questi bellissimi concept

Il marchio Ferrari è un'icona di garanzia quando si parla di auto di lusso e di massima qualità. A Maranello si lavora continuamente per produrre vetture potenti, belle esteticamente ma soprattutto ricercate all'interno di un'industria ricca di competitors. A tal proposito, quest'anno il Cavallino Rampante ha presentato la Purosangue.

Il potente SUV di Ferrari è stato presentato in pompa magna lo scorso settembre, evento che ha subito conquistato l'interesse dei seguaci di Maranello che sono accorsi in gran numero a preordinare la vettura. Purtroppo, come spesso accade con il celebre marchio, Ferrari è stata costretta a fermare gli ordini della Purosangue a causa dell'elevata domanda che ha generato lunghissime liste d'attesa.

Ad ogni modo, recentemente Thanos Pappas ha realizzato per gli amici di Carscoops.com una serie di concept che trasformano il muso della Purosangue con quello di una Toyota, Lamborghini e non solo. Le illustrazioni in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, favoriscono una serie di interessanti spunti di riflessione in merito al SUV del Cavallino Rampante che acquista così un aspetto quasi completamente diverso da quello originale.

E voi, invece, quale di questi volti trovate particolarmente azzeccato per la Ferrari Purosangue? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.