Ferrari Purosangue by Ildar Project: il SUV di Maranello è esagerato

Dopo il body kit Fuego a marchio DMC, la Ferrari Purosangue subisce un nuovo “restyling”. Questa volta a mettere mano al primo SUV della casa di Maranello è stato Ildar Project che ha immaginato l'ultima vettura uscita dall'azienda modenese in versione ancora più sportiva di quanto non lo sia già.

Anche Ildar, così come DMC, ha deciso di realizzare un vistoso bodykit con l'aggiunta di cerchi in lega esagerati che fanno diventare la Ferrari Purosangue decisamente più cattiva. Nonostante il SUV di Maranello presenti già un assetto ribassato, Ildar ha diminuito ulteriormente l'altezza da terra della vettura, allargando anche i parafanghi posteriori e anteriori.

Splendidi i nuovi cerchi in lega firmati Vossol Wheels, la cui dimensione non viene specificata ma appaiono più grandi rispetto a quelli montati di serie, 22 pollici davanti e 23 per le due ruote posteriori. Ovviamente più larghi anche gli pneumatici, ma anche in questo caso non sono state fornite le specifiche. Fra le altre modifiche visibili troviamo lo splitter pronunciato nella parte anteriore, nonché la fibra di carbonio sul paraurti.

Appare ben azzeccata la combinazione dei colori, un verde scuro come tonalità principale con l'aggiunta di diversi inserti di colorazione nera che troviamo sul cofano, quindi sui cerchi in lega e sui paraurti, per un sapore davvero sportivo. Colorazione scura che rivediamo anche sugli specchietti retrovisori, realizzati in fibra di carbonio.

Fra le modifiche apportate da Ildar Project anche lo spoiler posteriore e delle splendide alette aggiuntive montate sopra i fanali, oltre a un diffusore completamente rivisto con tanto di scarichi quadrupli più grandi rispetto a quelli di serie, e una luce di stop in stile Formula 1. Un render esagerato ma che comunque non stravolge più di tanto lo splendido design della Ferrari Purosangue, consegnata nel suo primo esemplare a Londra.