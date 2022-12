La Ferrari Purosangue è pronta per l'off-road: il SUV di Maranello versione Baja

E se la Ferrari Purosange venisse realizzata in una versione Baja? Difficile che la casa di Maranello si spinga a tanto, ma un artista digitale e designer, Rostislav Prokop, ha deciso di immaginare una versione off road del sublime SUV italiano.

Il risultato sono gli scatti che potete notare anche su questa pagina, una versione decisamente inedita della "Rossa". Probabilmente non sarà cattiva come la versione DMC della Ferrari Purosangue, ma il prototipo da fuoristrada di Prokop ha senza dubbio il suo perché. Per chi non sapesse cosa si intende per Baja, si tratta di gare off-road che si tengono soprattutto negli Stati Uniti e nel Messico, aperte a mezzi fuoristrada sia a due che quattro ruote.

Ferrari Purosangue è stata quindi re-immaginata per il fango, i sassi e la polvere e il risultato è una versione pick-up con tanto di roll bar nella zona posteriore della stessa fuoriserie di Maranello. Immancabili le gomme alte tipiche da fuoristrada, nulla a che vedere comunque con gli splendidi cerchi in lega mostrati dalla prima Purosangue consegnata a Londra.

Bella anche la livrea in versione camouflage di colore bianco, grigio e nero, per mimetizzarsi con l'ambiente circostante, per un render davvero stravagante ma nel contempo curioso che in queste ore ha fatto letteralmente il giro del web. Sia chiaro, probabilmente il vero amante di Ferrari storcerà un po' il naso, ma pensare a una versione più “cattiva” della Purosangue, con gomme da 35 pollici, non è così eretico e chissà che magari qualche folle, in un futuro non troppo lontano, non possa ben pensare di acquistare il SUV di Maranello trasformandolo in una sportiva da sterrato.

Colpisce anche l'assetto, decisamente più rialzato rispetto alla versione da strada, mentre non osiamo immaginare cosa si potrebbe nascondere sotto il cofano. Tenendo conto che la Ferrari Purosangue che esce da Maranello ha circa 700 cavalli, non è da escludere un'ulteriore iniezione di potenza per affrontare al meglio dune e ostacoli vari.