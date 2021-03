Ferrari Purosangue: sarà questo l'aspetto del super SUV?

Ad oggi quasi ogni brand automobilistico ha proposto una sua idea di SUV, in quanto questo segmento ha avuto una crescita portentosa negli ultimi quindici anni. Ferrari però ha deciso, per molto tempo, di non seguire tale percorso rimanendo fedele alla propria filosofia.

Sono passati però molti mesi da quanto la casa di Maranello ha fatto dietrofront provando ad abbracciare a modo suo un trend che è diventato impossibile da trascurare. Purtroppo però le informazioni sul veicolo, nonostante sia in sviluppo da un pezzo, latitano nel modo più assoluto, fatta eccezione per alcuni avvistamenti di prototipi in fase di test.

Certo è che gli appassionati del Cavallino Rampante non vedono l'ora di conoscere le specifiche tecniche del Purosangue, ma forse quello che più incuriosisce il pubblico è l'elemento estetico. Come abbiamo già detto, stiamo parlando del primo super SUV della storia del marchio, per cui a breve assisteremo al reveal di forme ampiamente diverse da quelle solite, ma che devono comunque rispettare alcuni parametri di design fondamentali.

Ad aiutare la nostra immaginazione arrivano dei render realizzati dal Photoshop artist Giorgi Tedoradze, il quale ha creato la sua idea di Purosangue inquadrando il veicolo da due differenti angolazioni. Lo stile è davvero molto buono, con la parte frontale che assume un assetti aggressivo con fari ad angolo aguzzo, importanti innervature sul cofano e fari a LED installati in prossimità delle vistose prese d'aria.

Al retrotreno lo stile è ancora più impressionante. A dominare la scena è la striscia di fari a LED che attraversa il Purosangue in tutta la sua larghezza per congiungere le quattro unità illuminanti di forma esagonale. Il doppio scarico si colloca invece al centro della coda e, giudicando tale configurazione, crediamo che l'altezza dal suolo del vano di carico sia alquanto invalidante.

Tralasciando tale dettaglio, le linee disegnate da Giorgi Tedoradze ci appaiono piuttosto interessanti, ma per il momento non possiamo far altro che attendere aggiornamenti ufficiali nel merito. Lo stesso vale per il sistema propulsivo: il SUV potrebbe usare un V8 twin-turbo da 3,9 litri come la GTC4lusso, ma non è da escludere la presenza di un enorme V12 aspirato simile a quello della LaFerrari.

A proposito di LaFerrari, pare proprio che il Cavallino Rampante stia sviluppando con zelo una sua erede diretta: ecco il misterioso prototipo immortalato sul circuito di Fiorano.