Ferrari ci prova, la coppia Hamilton-Leclerc per il 2024: pronti 40 mln per l'inglese

Tornano con prepotenza i rumors riguardanti un possibile sbarco di Lewis Hamilton in Ferrari. Dopo la smentita del possibile scambio fra l'inglese e Leclerc, e dopo che lo stesso Leclerc ha dichiarato amore alla Ferrari, l'ultima idea circolante in queste ore vuole l'inglese a Maranello a fianco del monegasco.

A sottolineare con forza tale possibile, per certi versi fantascientifica, idea, sarebbe in particolare il tabloid inglese Daily Mail, fra i più venduti oltre Manica, e che racconta di una proposta del Cavallino Rampante al 7 volte campione del mondo per un ingaggio da ben 40 milioni di sterline, al cambio, 46 milioni di euro.

Difficile dire se si tratti di una boutade primaverile o di una notizia certa, fatto sta che Hamilton ha il contratto in scadenza a dicembre con Mercedes e smania dalla voglia di ottenere l'ottavo titolo di Formula 1.

Al momento fra le Frecce d'Argento non sembrerebbero esservi le prospettive per poter ottenere tale ambizioso traguardo che lo scaglierebbe direttamente nell'olimpo del Circus. Sia chiaro, neanche la Ferrari è competitiva ora come ora, tutt'altro, ma secondo gli addetti ai lavori Hamilton potrebbe trovare quegli stimoli giusti per riportare la Rossa a vincere dopo l'ultimo mondiale, quello del 2007 a firma Raikkonen.

Tra l'altro potrebbe di fatto ripetere quanto fece ai tempi Michael Schumacher, che sbarcò in Ferrari trovando una monoposto decisamente poco performante, per poi ottenere dopo anni di lavoro e sacrifici, ben cinque titoli mondiali consecutivi.

Secondo il Daily Mail alla trattativa starebbe lavorando John Elkann in persona, il presidente della Ferrari, chiaro indizio di come le intenzioni della Rossa sarebbero serie.



A lasciare spazio al campionissimo di Stevenage sarebbe a questo punto Carlos Sainz, che probabilmente dovrebbe compiere il percorso inverso di Hamilton, passando da Maranello a Brackley, nel Regno Unito, sede appunto della scuderia Mercedes AMG F1.

Nelle prossime settimane scopriremo se tale notizia si sarà rivelata una clamorosa anticipazione o una fake news: nell'attesa, a voi piacerebbe la coppia Hamilton-Leclerc in Ferrari?