Ferrari, pronto nuovo terremoto? C'è chi lo sussurra: 'Vasseur rischia già di cadere...'

La stagione non proprio idilliaca della Ferrari, con la SF-23 che è la Rossa peggiore degli ultimi 14 anni, starebbe mettendo già a rischio la permanenza del team principal Frederic Vasseur.

Ovviamente il condizionale e d'obbligo e si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze, ma in ogni caso meritano la nostra attenzione, in attesa poi di scoprire la verità. A sganciare quella che è una vera e propria bomba è Umberto Zappelloni, non proprio l'ultima delle penne, bensì giornalista da 40 anni, già responsabile della redazione Sport e Motori al «Corriere della Sera» e vicedirettore della «Gazzetta dello Sport». Insomma, uno che conosce la Formula 1 come le sue tasche e che di conseguenza è ben informato su tutte le voci di corridoio.

Attraverso il proprio blog Zappelloni scrive: “Si parla di due teste pronte a cadere prima di fine anno, quella dell’amministratore delegato Benedetto Vigna e quella del nuovo team principal Fred Vasseur”. L'esperto ricorda come un anno fa di questi tempi era capitato lo stesso con Binotto, che ha detto addio al ruolo di Team Principal Ferrari dallo scorso novembre, ma la cui permanenza a Maranello era stata confermata fino all'ultimo.

“Oggi quelle voci sono ancora più pesanti – scrive Zapelloni - perchè significherebbero decapitare l’azienda e ripartire ancora una volta da zero, questo nonostante i risultati della parte industriale siano sempre ottimi”.

Secondo il collega il problema principale è che i continui insuccessi del Cavallino Rampante in Formula Uno, non starebbero facendo altro che danneggiare il prestigio e l'appeal dello stesso glorioso marchio, con il rischio di ottenere un riscontro negativo in termini economici, aspetto quest'ultimo che viene sottolineato da Dagospia.

“Per evitare un naufragio infinito al povero Cavallino, si sta valutando l’ipotesi di un reset dello staff tecnico che lavora alla progettazione e alla realizzazione delle monoposto”, scrive la testata.



Stando a Zapelloni sembra che John Elkann, il cui fratello Lapo è stato rimbalzato dalla pit lane di Monza due domeniche fa, non sia proprio così soddisfatto di come stiano andando le cose: “Rimpiange Binotto e probabilmente anche Arrivabene. Il problema però è enorme: a chi affidare il team? I top della F1 hanno già detto tutti no più di una volta…”.

Zapelloni si dice comunque convinto che una nuova ripartenza da zero sarebbe un errore: “Come cacciare Binotto un anno fa quando sarebbe bastato costruirgli una squadra attorno”.