Ferrari pronta a lanciare tre nuovi modelli nel 2021. L'auto elettrica? Si farà

Il 2020 è stato un anno complicato un po’ per tutti, Ferrari compresa, che ora guarda a un 2021 decisamente migliore e “frizzante”. A tal proposito nel corso dei prossimi 11 mesi arriveranno ben tre nuovi modelli del cavallino rampante.

A dirlo è stato il responsabile dell’area finanziaria di Maranello, Antonio Picca Piccon, senza però svelare ulteriori dettagli a riguardo. Sarà dunque una sorpresa scoprire quali modelli arriveranno effettivamente sul mercato, sarà invece un pochino più “telefonato” il futuro a lungo termine di Ferrari. Questo grazie a John Elkann, amministratore delegato ad interim del marchio, che ha confermato come i prossimi 10 anni di Ferrari saranno sempre più elettrificati - soprattutto per volere del mercato.

Il cavallino ha intenzione di produrre nuove auto ibride come la Ferrari SF90 Stradale, che ricordiamolo monta un V8 termico ma anche tre motori elettrici, con una piccola batteria sufficiente a percorrere circa 25 km di strada a zero emissioni. Non solo, fra le righe Elkann ha confermato anche l’arrivo di una Ferrari 100% elettrica, auto leggendaria di cui ormai si parla da anni.

Non sarà però qualcosa di immediato, anzi, per vederla potrebbe passare il 2030 - poiché la grande F ha intenzione di attendere nuove tecnologie più efficienti e meno pesanti, così da creare una sportiva a zero emissioni impeccabile. Bisognerà aver pazienza dunque ed esser fiduciosi.