Ferrari, pronta un'hypercar da 5 milioni di euro costruita in soli 50 esemplari?

Dopo la strepitosa vittoria di Ferrari alla 24 Ore di Le Mans, Maranello sarebbe pronta ad omaggiare la splendida 499P vincitrice proprio sul circuito De La Sarthe.

Secondo gli ultimi rumors circolanti in rete, infatti, il Cavallino Rampante avrebbe in programma una sorta di 499XX, una versione per i comuni mortali della stessa 499P. Avrà 1.000 cavalli e ne saranno prodotte solo 50, per un prezzo che ovviamente non sarà per tutte le tasche.

Si parla infatti di una cifra superiore ai 5 milioni di euro. La somma è pazzesca per i comuni mortali ma non per i collezionisti e i ricchi personaggi che popolano il mondo. Sempre più spesso e volentieri, infatti, le grandi aziende automobilistiche che producono supercar stanno sfornando gioielli a dir poco pregiati, e basti pensare alla Bugatti Chiron Profilee, l'auto più costosa di sempre venduta lo scorso mese di febbraio.

La particolarità della nuova hypercar Ferrari e che non avrà il BoP, ed inoltre dovrebbe essere svelata assieme alla presentazione della 296 Challenge, oltre a montare lo stesso propulsore ibrido F163 V6 twin-turbo presente sulla vettura di Le Mans che partecipa al campionato WEC.

Se i 5 milioni venissero confermati la Ferrari 499XX sarebbe l'hypercar da pista più costosa di tutti i tempi, una vera e propria “auto da Formula 1 per gli automobilisti di tutti i giorni”, e acquistabile solamente su invito, come da tradizione per le Ferrari più esclusive.

Come detto sopra, tali cifre pazzesche non devono affatto sorprendere e sempre più aziende stanno realizzando modelli esclusivi, assolutamente costosi e altamente redditizi, che rappresentano una garanzia in quanto vengono vendute ancora prima di essere messe in commercio. Il caso emblematico è quello dell'Alfa Romeo 33 Stradale, hypercar del Biscione che può arrivare a superare i 2,5 milioni di euro, anche se il prezzo ufficiale non è stato mai rivelato.