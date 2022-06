Ferrari pronta per le auto elettriche: la fabbrica si espande con un reparto dedicato

Ferrari ha già ampiamente dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere ancora uno dei marchi di riferimento dell’industria automobilistica anche con l’avvento della propulsione elettrica, anche se per adesso abbiamo visto soltanto powertrain ibridi. Ferrari si sta però preparando per le auto full electric.

Dopo un 2021 da record con oltre 11.000 auto Ferrari vendute, un report di Automotive News sostiene che la casa di Maranello stia investendo molte risorse nella sua fabbrica, con lo scopo di ampliarla con una nuova area adibita alle future auto completamente elettriche.

L’espansione comprenderebbe un terza e nuova linea di produzione specifica per veicoli elettrici, a cui si affianca una area dedicata alla ricerca e allo sviluppo delle batterie. Le notizie ufficiali e più precise sono attese per il prossimo 16 giugno, in una giornata dedicata al mercato del brand e alla strategia riguardante questi ampliamenti.

In quella circostanza il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, illustrerà il piano futuro del marchio da qui ai prossimi quattro anni, un periodo in cui assisteremo al passaggio dai motori V12 a quelli elettrici. Una transizione che in un certo senso è già iniziata con lo stop degli ordini riferiti alla 812 Competizione motorizzata col V12, assieme allo stop della vendita delle Ferrari F8 Tributo, che di fatto è stata sostituita con la 296 GTB ibrida. La prima vettura 100% elettrica di Ferrari è però attesa per il 2025.