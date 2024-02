Ferrari pronta ad assorbire Maserati in un polo del lusso? 'Era l'idea di Marchionne'

Torniamo a parlare dello stabilimento Stellantis di Mirafiori, che sarà in cassa integrazione fino ad aprile. Il costruttore francese ha deliberato sette settimane di CIG sulle linee della Fiat 500 elettrica e di Maserati.

Nello storico polo in provincia di Torino si produce appunto la versione BEV della Fiat 500, che negli ultimi tre anni ha registrato un -55% in Italia, ma che in Germania e in Francia va decisamente parecchio. Nel contempo vengono sfornati anche 5 modelli dello storico marchio del tridente, precisamente la Gran Turismo, la Gran Cabrio, la Levante, la Ghibli e la Quattroporte.

Il 2023 si è chiuso in maniera negativa per la Maserati di Mirafiori, con solo 8.680 unità prodotte e un -49 per cento su base annua, e anche in questi giorni il segretario della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, ha chiesto di «assegnare un altro modello di largo consumo alla fabbrica torinese e di anticipare i lanci produttivi dei modelli Maserati».

Al momento però non sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel ed è per questo che secondo Bianca Carretto, giornalista del Corriere della Sera, non è da escludere che Ferrari possa giungere in soccorso di Maserati.

Attraverso le colonne del quotidiano nazionale, ieri mattina scriveva: “Questo ultimo brand (riferendosi appunto a Maserati ndr) potrebbe essere assorbito dalla Ferrari per creare quel polo del lusso e dell’alto di gamma con il Cavallino che potrebbe fungere da vera punta di diamante, un’idea che dieci anni fa era già venuta a Sergio Marchionne”.

Non è ben chiaro come potrebbe avvenire la fusione ma non è da escludere un assemblaggio sulle linea di Maranello delle future Maserati, o comunque un aiuto anche a livello di immagine che senza dubbio gioverebbe un sacco alla gloriosa casa del tridente, auto di assoluto prestigio e di qualità immensa, ma che a livello di marketing sembrerebbe essere poco presente rispetto ad altre aziende molto meno blasonate.

Il matrimonio con il Cavallino Rampante potrebbe rappresentare quindi quel "boost" per riportare il Tridente dove gli spetta: non ci resta che aspettare i prossimi risvolti per capire se tale operazione sia realmente in cantiere o meno.