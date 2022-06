Ferrari presenterà 15 nuove auto nei prossimi 4 anni: c'è la nuova hypercar e la prima EV

Pochi giorni fa avevamo riportato che Ferrari è in procinto di espandersi per prepararsi alle auto elettriche, e ne ha ben donde dopo gli annunci odierni. Nei prossimi quattro anni infatti usciranno 15 prodotti, tra i quali ci sarà anche la prima Ferrari completamente elettrica.

Il piano strategico prevede infatti un totale di 15 nuove auto nel periodo che va dal 2023 al 2026, a partire dal prossimo settembre, quando Ferrari presenterà ufficialmente il SUV Purosangue. Per il primo cavallino a propulsione elettrica bisognerà aspettare invece il 2025, anno in cui vedremo anche l’erede della LaFerrari.

Inoltre il brand ha affermato che per il 2026 soltanto il 40% dei modelli in gamma avrà un powertrain completamente termico, mentre il 55% dei modelli sarà ibrido e il restante 5% full electric. Tra i modelli in arrivo poi, la maggior parte saranno parti della gamma “standard” che rappresenterà circa l’85% delle vendite totali, mentre la parte restante sarà dedicata a modelli speciali, come la 812 Competizione, e le Ferrari Icona, come l’ultima Daytona SP3.

Infine non bisogna dimenticare che nel 2024 Ferrari tornerà alla 24 ore di Le Mans con un prototipo da competizione di classe Le Mans Daytona hybrid (LMDh), ormai ultimato e pronto ad iniziare le fasi di test in pista in vista del debutto nelle corse dopo 50 anni dall'ultima apparizione.