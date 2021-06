Ferrari sta per presentare una sportiva rivoluzionaria, abbiamo la data

Ferrari si sta preparando a rivelare un nuovo bolide con motore a sei cilindri. Il video in alto, alquanto criptico, invita tutti gli appassionati di motori a cerchiare in rosso una specifica data: il prossimo 24 giugno 2021 si terrà un evento in occasione del debutto di una vettura rivoluzionaria per il Cavallino Rampante.

Purtroppo la clip non sembra fornire dettagli o indizi chiari, per cui escludendo eventuali notizie non ufficiali che potrebbero trapelare nei prossimi giorni, non potremo far altro che attendere la presentazione ufficiale della prossima settimana.

Dando un'occhiata al forum FerrariChat, il quale è spesso stato fonte di informazioni attendibili, pare che tutti concordino sul fatto che il brand di Maranello ci darà in pasto un modello entry-level con propulsore V6, annunciato originariamente nel settembre 2018 in occasione del Capital Markets Day.



Proprio come accaduto per la SF90 Stradale, la macchina andrà ad affiancare un propulsore elettrico a quello termico per una configurazione plug-in hybrid. Ad oggi i report sul motore a combustione interna non concordano pienamente, poiché alcuni parlano di un V6 tutto Ferrari e altri punterebbero tutto sul 3,0 litri bi-turbo Maserati.



Comunque stiano le cose, la supercar conosciuta con nome in codice F171 potrebbe arrivare a scaricare sull'asfalto più di 700 cavalli di potenza, mentre il pacco batterie andrebbe a garantire un'autonomia a zero emissioni estremamente limitata e in line col range della SF90 Stradale.



Se lo streaming del 24 giugno non dovesse riservare grandi sorprese, la nuovissima McLaren Artura si ritroverà a combattere contro un nuovo rivale: la supercar di Woking potrebbe risultare essere molto simile all'imminente bolide Ferrari.



Avviandoci a chiudere senza allontanarci da Maranello vogliamo riportare del recente crollo in borsa della società italiana. Nonostante gli ambiziosi piani per un futuro più sostenibile fatto di supercar a zero emissioni, alcuni analisti sono pessimisti per il futuro del brand: ecco perché.