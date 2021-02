Ferrari presenta il team F1 2021, aspettando la nuova monoposto

Febbraio e marzo sono solitamente mesi molto “caldi” per gli appassionati di Formula 1, poiché le scuderie presentano al mondo i loro nuovi team e soprattutto le monoposto aggiornate. Per conoscere la nuova Ferrari F1 dovremo aspettare il 10 marzo, nel frattempo ecco la squadra 2021 ufficiale.

Come ormai saprete, Ferrari proverà a vincere il prossimo mondiale di Formula 1 schierando sulla griglia di partenza Charles Leclerc e Carlos Sainz, diretti ancora dal team principal Mattia Binotto. Se Leclerc è una bella riconferma, Carlos Sainz è la vera new entry dopo la partenza di Sebastian Vettel - balzato alle cronache di recente per aver venduto diverse Ferrari della sua collezione privata.

Proprio Sainz ha fatto gli “onori di casa” dichiarando di voler diventare “campione del mondo entro 5 anni” e che Ferrari è il luogo giusto per farlo. “Non sarà facile battere Leclerc quest’anno, devo ancora conoscere a fondo il team, sarà in ogni caso uno solo l’obiettivo comune, finire davanti con il cavallino rampante” ha aggiunto Sainz, che mira dunque prima di ogni cosa a conquistare il titolo costruttori.

Anche Leclerc sembra avere le idee chiare sul mondiale in arrivo: “Voglio battere tutti. Il vero obiettivo di questo 2021 sarà fare meglio dello scorso anno, preparandoci per un 2022 ancora più importante.” Anche Binotto ha riconosciuto come la scorsa stagione non sia stata particolarmente esaltante, il primo passo per la svolta però è proprio riconoscere eventuali errori commessi e non ripeterli: “Veniamo da una delusione che non dobbiamo assolutamente ripetere. Abbiamo il compito di onorare la divisa che portiamo e di rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo”.