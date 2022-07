Ferrari presenta le linee della sua nuova LMH che correrà nel World Endurance Championship

Alla vigilia della 24 Ore di Le Mans Ferrari ha svelato i primi tratti della sua LMH (Le Mans Hypercar), ora sono stati tolti i veli al prototipo che prenderà parte nella top class del mondiale FIA World Endurance Championship dal 2023.

Ferrari è sempre stata molto legata al circuito di Le Mans, dove sin da giovane ha mosso i suoi primi passi. Nel dopoguerra i motori del tempo contavano sicuramente molti cilindri ma non avevo la stessa potenza di oggi, si pensi che la prima 166MM contava su di un V12 da appena 140 CV. Vetture come la 250 TR58, la 250 TR59/60, la 250 TRI/61, 330 TRI/LM sono tutte creazioni gloriose che nei primi anni del cavallino hanno conquistato vittorie a Le Mans, come dimenticare poi la celeberrima e oggi costosissima 250 GTO protagonista dell’anno 1962 e gli anni delle battaglie con Ford (quando Ford provò ad acquistare Ferrari).

L’ultima vittoria di Ferrari a Le Mans risale al 2019 con James Cataldo, Alessandro Pier Guidi e Daniel Serra che hanno ottenuto i primi posti nella classe LMGTE Pro. Ora il prossimo FIA World Endurance Championship 2023 darà spazio anche alla nuova LMH (Le Mans Hypercar) di Ferrari.

“È un momento davvero emozionante, atteso con trepidazione tanto dalle persone che hanno lavorato a questo progetto quanto dagli appassionati della nostra Casa”, ha dichiarato Antonello Coletta, Head of Ferrari Attività Sportive GT. “Potere toccare con mano il frutto di tanti mesi di lavoro, progettazione, simulazioni, ci regala nuove energie e nuovi stimoli. Siamo orgogliosi del risultato che abbiamo ottenuto e, nonostante la mascheratura che caratterizzerà la LMH durante i test nasconda i volumi e lo stile della vettura, credo sia innegabilmente riconoscibile come una Ferrari”.

Dalle parole di Ferrari ci accorgiamo quindi dell’entusiasmo e della passione che tecnici e manager hanno dedicato alla vettura per il nuovo anno, non vediamo l'ora che si spengano i semafori.