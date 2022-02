Ferrari presenta il Bianco Courmayeur: la quarta livrea Cavalcade si mostra su SF90 Spider

Come ben sappiamo, Ferrari sta celebrando il decimo anniversario di Ferrari Cavalcade rilasciando una serie di nuovi colori piuttosto particolari dedicati completamente ai punti chiave del Belpaese. Dopo il debutto del Verde Volterra su SF90 Stradale e 296 GTB, il Cavallino Rampante ci mostra il Bianco Courmayeur.

La nuova livrea perlacea è stata presentata questa volta sulla Ferrari SF 90 Spider ed è la quarta delle cinque configurazioni speciali Tailor Made per l’anniversario di Cavalcade. Come per le altre varianti, però, la disponibilità è valida anche su SF90 Stradale, 812 Competizione e Ferrari 812 Competizione A.

Come spiegato dalla leggenda di Maranello, “questa tonalità racchiude la purezza glaciale della neve, combinando il bianco con lampi di blu e convertendo uno spettro di emozioni in un unico colore”. Una descrizione poetica per il Bianco Courmayeur che mantiene un minimalismo e un’essenzialità sempre piacevoli. Si notano nei vari render solamente alcuni accenti verdi e l’oscurità dei cerchioni dal centro nero e dai raggi bianchi solamente per metà.

Sotto il cofano, invece, ricordiamo che non cambierà nulla: tutte le personalizzazioni Tailor Made per il decimo anniversario di Cavalcade riguarderanno solamente l’estetica. Ora manca solo la quinta personalizzazione che, presumibilmente, dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Altro fantastico colore presentato è il Rosso Taormina mostrato sulla Ferrari SF90 Stradale.