Quali sono le Ferrari preferite dai fan? Il super sondaggio di Maranello

Quella di Ferrari è la storia di uno dei merchi più famosi e conosciuti al mondo. Da decenni, infatti, il simbolo del Cavallino Rampante è diventato sinonimo di qualità, velocità e affidabilità. Proprio per questo, per la prima volta nella loro storia, a Maranello hanno deciso di interpellare i fan per una specifica questione.

Gli obiettivi di Ferrari entro il 2030 promettono di portare al 40% le vendite di auto 100% EV, impresa che la casa automobilistica si augura addirittura di superare. Ad ogni modo, recentemente Maranello ha chiesto alla community di votare la loro macchina preferita dell'intero parco auto della casa automobilistica, sondaggio che ha richiamato qualcosa come 4,3 milioni di utenti da tutto il mondo.

Lo spropositato numero di appassionati accorsi a supporto di questo sondaggio ha permesso a Maranello di stilare una Wall of Fame con le Ferrari più votate dalla community. Il risultato in questione, dunque, decreta tra i vincitori le auto che qui seguono:

Ferrari 250 Europa;

Ferrari 250 GTO, per gli anni '60;

Ferrari Dino 246 GTS, per gli anni '70;

Ferrari F40, per gli anni '80;

Ferrari F50, per gli anni '90;

Ferrari Enzo Ferrari, per gli anni 2000;

Ferrari La Ferrari, per il secondo decennio degli anni 2000;

Non manca nella Wall of Fame, ovviamente, la rarissima Enzo Ferrari, senza contare le altre straordinarie macchine qui elencate. E voi, invece, siete d'accordo con l'opinione della commmunity? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.