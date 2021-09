Ferrari si porta a casa Jony Ive, stretta partnership con il designer Apple

Mentre le informazioni sulla Apple Car si fanno sempre più "succose", Jony Ive, lo storico designer dietro a parecchi noti prodotti dell'azienda di Cupertino, ha stretto una partnership con la nostrana Ferrari.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MacRumors, nonché come si può leggere in un comunicato ufficiale di Ferrari, la società di Maranello e la sua holding Exor hanno stipulato un accordo con LoveFrom, ovvero l'azienda del succitato designer. Per chi non lo sapesse, Jony Ive ha lasciato Apple nel 2019, concentrandosi poi su nuove avventure, proprio come quella che ora sta per intraprendere con Ferrari.

Per chi non lo sapesse, si fa riferimento a colui che viene spesso indicato come il papà dell'iPhone, visto che il design dell'iconico primo smartphone di Apple presentato nel lontano 2007 era opera proprio di Jony Ive. Non vanno inoltre dimenticati prodotti importanti come iPad e Apple Watch, ma la lista continua (chi ha detto iPod e iMac?). In ogni caso, se volete approfondire la questione, potete farlo mediante il nostro approfondimento legato ai design Apple più rivoluzionari realizzati da Jony Ive.

In ogni caso, la partnership stretta tra LoveFrom e Ferrari non si soffermerà solamente sul mondo automobilistico, dato che Jony Ive e soci esploreranno insieme a Exor anche una serie di progetti creativi legati al mondo del lusso. Quali saranno i frutti di questo accordo? Staremo a vedere.