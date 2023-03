Ci sono Ferrari e Porsche dietro al no alle auto elettriche dal 2035?

Ci sono Ferrari e Porsche dietro al blocco del voto riguardante lo stop alle auto termiche dal 2035? Secondo quanto sostiene Bloomberg la risposta sarebbe affermativa e il motivo è semplice: le due case automobilistiche starebbero spingendo sugli e-fuel.

Porsche ha effettuato un investimento monstre nella benzina sintetica e lo stesso sarebbe pronta a fare Ferrari, da sempre un po' scettica nei confronti dell'elettrico, come dimostrato dal fatto che ad oggi non esiste sul mercato alcuna Rossa full electric.

Ciò spiegherebbe il perchè del no di Germania e Italia alla diffusione del full electric, due nazioni spinte molto probabilmente dalle due gloriose case automobilistiche. L'obiettivo dei due governi è quello di cercare delle strade alternative all'elettrico, permettendo così ai motori endotermici di continuare ad essere prodotti oltre il 2035, l'anno in cui scatterà appunto lo stop di nuove benzina e diesel.

Gli e-fuel vengono prodotti attraverso elettricità verde e inquinano molto meno dei combustibili fossili (anche se non a impatto totalmente zero), ma potrebbero comunque permettere di raggiungere con gradualità l'obiettivo della carbon neutrality. Tra l'altro si tratta di combustibili che sono già utilizzati in varie serie di corse in tutto il mondo, di conseguenza stiamo parlando di un carburante già testato sul campo.

Porsche ha avviato un progetto pilota ad Haru Oni, in Cile, mentre Ferrari ha fatto sapere che investirà nella tecnologia per "ridurre le emissioni continuando l'uso di motori a combustione interna che preservano il nostro patrimonio".

Come sottolineato da Carscoops, sembra che il leader del partito tedesco FDP, Christian Lindner, abbia inviato un sms al CEO di Porsche, Oliver Blume, durante i negoziati ufficiali, (anche se la notizia non è stata ufficializzata), e ciò confermerebbe di fatto la questione degli e-fuel.

Il problema principale dell'e-fuel, secondo gli esperti, è che se la domanda di questi carburanti verdi dovesse aumentare in maniera esponenziale, si rischierebbe di ricorrere all'elettricità inquinante per produrli, ed è per questo che si parla anche di Cavallo di Troia: vedremo nelle prossime settimane come si svilupperà il dibattito.