Ferrari, ecco il piano di Vasseur per risollevare la scuderia: in arrivo 30 ingegneri

Segnali positivi in casa Ferrari durante lo scorso weekend. Dopo le pole position di Leclerc e il terzo posto a Baku, la Rossa torna a squillare, restando comunque visibilmente distante dalla Red Bull.

La strada sembra tracciata e molto si capirà dal prossimo gran premio in quel di Miami, che come da date del campionato di Formula 1 2023 si correrà già domenica, 7 maggio. Nel frattempo in casa Ferrari proseguono le manovre di ristrutturazione, ed è in particolare “dietro le quinte” che si stanno verificando i principali cambiamenti.

Dopo la sostituzione di Binotto con Vasseur, e quello di Sanchez destinazione McLaren, anche Laurent Mekies farà a breve le valigie per trasferirsi in Alpha Tauri, con il prestigioso ruolo di team principal.

Si tratta di un uomo chiave per la Rossa, tenendo conto che lo stesso è il direttore sportivo e racing director di Maranello, ma come spiegato da Vasseur: “è una grande opportunità per lui, diventare team principal era la sua ambizione. Certe offerte non si possono rifiutare”. Vasseur ha aggiunto che comunque “l’AlphaTauri è stata ‘aggressiva’ nella sua comunicazione e Laurent ha un contratto lungo con noi. Dobbiamo discuterne”.

La cosa certa, come spiegato dal manager francese, è che in Ferrari è in corso “un ampio processo di ristrutturazione” che porterà all'arrivo di nuovi ingegneri entro giugno, e dovrebbero essere almeno 30, quindi se non si può parlare di rivoluzione poco ci manca.

“Ma non chiedetemi i nomi perché non li dico”, ha comunque precisato Vasseur. Già partito il toto nomi, e fra i tanti si fa anche quello di Enrico Balbo di Red Bull, responsabile degli aerodinamici.

Vasseur ha poi parlato della recente gara di Baku: "E' importante aver fatto un passo in avanti con due pole position e il podio. Abbiamo fatto un passo in avanti, ma a Miami sarà un'altra storia. Tutti porteranno aggiornamenti, la prestazione deriva dal fatto che abbiamo utilizzato bene il pacchetto che abbiamo. Rispetto a Gedda siamo migliorati, sono soddisfatto di quanto fatto. Red Bull non gestisce mai, noi invece all'inizio abbiamo gestito perché volevamo fare solo uno stint. Noi nel finale avevamo un passo uguale a loro, c'è ancora differenza ma si è assottigliata".

Chiusura dedicata a Leclerc, il cui futuro è stato molto chiacchierato nelle ultime settimane: "Leclerc è un pilota della Ferrari, la ama e vuole diventare campione qui. Siamo all'inizio della stagione, ci saranno tanti gossip ma non è un argomento in discussione. Ha fatto un weekend perfetto, sia nelle qualifiche che in gara. Sainz ha faticato in questo weekend, fin dal venerdì. Ha dovuto inseguire e ha perso fiducia. Qui è come a Monaco, è dura guidare senza fiducia. Inoltre questo format non ti consente di avere tempo. Io sono soddisfatto del suo 5° posto".