Questa è la Ferrari perfetta per Cyberpunk 2077: si chiama FerRAR.exe

Cyberpunk 2077 è un gioco mastodontico, che oramai fa parlare di sé da anni senza interruzioni. L'opera di immaginazione e di realizzazione dei ragazzi di CD Projekt RED ha qualche problema di ottimizzazione fin dal suo debutto, ma il lavoro dietro il design dei veicoli retro-futuristici ci lascia ogni volta senza parole.

Questo ha portato tanti designer a volersi cimentare in un eventuale veicolo virtuale da poter proiettare nel gioco, e il designer Leyang Bai ha renderizzato una Ferrari digitale che calzerebbe a pennello con gli eccessi fatti di folla e luci al neon di Night City.

In fondo alla pagina trovate infatti una galleria di immagini davvero niente male, la quale rappresenta soltanto l'ultima opera di Bai, che nella sua carriera ha portato concept car come l'Audi Avenir, la Nissan Firlady 480Z, La Lamborghini Speedster o la Infiniti Omakase. Stavolta la sua creatura è stata bizzarramente denominata FerRAR.exe.

Nella mente di Bai il veicolo dovrebbe essere completamente elettrico, ed elementi come le attraenti e numerose luci a LED sul muso, sui cerchi e al retrotreno lo evidenziano. Saltano oltretutto all'occhio anche le sospensioni parzialmente a vista, nonché le ruote direzionali con eccentrico design a turbina. Una delle idee più interessanti però concerne i passaruota aggressivi, che somigliano più a quelli di una Porsche 917 che a quelli di una Ferrari. In linea di massima non ci sembra che il bolide sprizzi geometrie Ferrari da tutti i pori, nondimeno ci troviamo comunque davanti a un lavoro veramente stupendo, il quale non stonerebbe affatto nel parco auto di Cyberpunk 2077.

Allo stesso tempo un po' ci dispiace che design del genere non arrivino mai a vedere la luce, vuoi per le normative stringenti in termini di progettazione e sicurezza, vuoi per il fatto che ogni brand debba assolutamente restare fedele a una propria filosofia, fatta di elementi chiave in grado di garantire riconoscibilità del marchio.

Prima di lasciarvi andare vorremmo rimandarvi a due interessanti notizie, che ci permettono di bazzicare ancora per un po' in quel di Night City. La prima concerne il parere del noto designer Frank Stephenson (McLaren, Ferrari, Maserati, Jaguar) sull'estetica delle vetture in Cyberpunk 2077, mentre la seconda è alquanto curiosa e sicuramente eccitante per il prossimo futuro: Cadillac ha sviluppato la sua nuova Lyriq in collaborazione con i co-creatori del videogioco polacco.