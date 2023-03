Ferrari 'pavoneggia' il record ai pit stop in Arabia, i tifosi ironici: 'Allora tutto ok'

La Ferrari ha registrato per la seconda volta di fila in questa stagione il miglior tempo assoluto durante i pit stop. Gli uomini in rosso, in Arabia Saudita, hanno cambiato le gomme della monoposto di Maranello in soli 2,1 secondi, bissando così il primato ottenuto in Bahrain.

Si tratta senza dubbio di una buona notizia tenendo conto di alcuni problemi che si sono verificati durante il mondiale 2022 in casa Ferrari, ma ovviamente il merito dei meccanici del Cavallino Rampante è passato in secondo piano alla luce dei magri risultati ottenuti in pista da parte della Ferrari SF-23.

Dopo che in Bahrain Leclerc si è ritirato, lasciando anzi tempo il circuito, in Arabia Saudita le due Rosse hanno tutt'altro che brillato, concludendo al sesto e al settimo posto finale, lontane anni luce dalla Red Bull.

Proprio per questo motivo sono stati diversi i commenti un po' pungenti sotto al post Twitter attraverso cui Ferrari ha voluto sottolineare il primato al pit stop. Leonardo Monaco ad esempio ha scritto, ironico: “Ah allora tutto ok”, mentre Mickael ha aggiunto: “Preferisco il 1° posto della gara!!”. Così invece Sahil Mahjan: “Il pit stop più veloce è fantastico, ma vogliamo l'auto più veloce!”, mentre Segna Perozo ha proseguito: “Peccato che l'auto sia lenta”.

Sulla falsa riga Khwezi_Khwesta, che ha scritto: “Alcuni team puntano alla macchina più veloce e noi dobbiamo accontentarci dei pit stop più veloci”. Infine Fei che ha sottolineato: “La gara riguarda l'uomo più veloce in pista, non l'uomo più veloce ai box dannazione Ferrari perché non potete lavorare tutti come una macchina ben oliata”.

Che qualcosa non sia andato secondo i piani anche a Jeddah lo si è capito chiaramente dalla seconda sfuriata di Leclerc verso i box, uno “Sveglia!” all'indirizzo di Xavi. A complicare i piani della Rossa vi è una scuderia campione in carica che sta letteralmente stracciando gli avversari. A riguardo Lewis Hamilton ha spiegato: “Red Bull è la miglior auto mai vista”.