Ferrari, pasticcio ai box durante il Gp d'Olanda: non ci sono le gomme! - Il video

Che il weekend in Olanda sarebbe andato storto per la Ferrari lo si era capito già da sabato, in particolare da quando Charles Leclerc si era accomodato a bordo pista a prendere il sole, dopo l'incidente nel corso del Q3 delle qualifiche.

Ieri, però, è andata ancora peggio visto che partito nono, il monegasco ha danneggiato dopo pochi metri l'ala anteriore, per poi ritirarsi definitivamente al 43esimo giro. Di mezzo, un cambio gomme decisamente scioccante, un ingresso ai box alquanto confusionario che ha fatto perdere a Leclerc ben 13 secondi.

Come da video che trovate più sotto si vede il monegasco entrare in corsia poco dopo il semaforo verde causa pioggia: peccato però che i meccanici ai box non fossero pronti e abbiano accolto il pilota senza le gomme.

E pensare che l'ingresso ai box era stato azzeccato nelle tempistiche, ma il pasticcio susseguente ha fatto perdere a Leclerc qualsiasi possibilità di rimonta. "Abbiamo perso tempo al pit stop perché non eravamo pronti - le parole di Leclerc a fine gara ai microfoni di Sky Sport - sono stato io a chiamare il cambio gomme”.

Quindi sul problema all'ala anteriore ha detto: “Mi sono toccato subito con Piastri: un contatto piccolissimo, che ha però avuto una grandissima influenza, perché abbiamo perso una sessantina di punti di carico aerodinamico. Da lì in avanti non c'è stato più nulla da fare".

Così invece il team principal Ferrari, Vasseur: "È stata una decisione un po’ tardiva - le sue parole riferendosi al cambio gomme incriminato - ma anche così è andata bene: abbiamo perso dieci secondi, ma abbiamo comunque guadagnato rispetto al rimanere in pista con le gomme da asciutto. È stata una decisione giusta".

E domenica prossima si correrà nel tempio della Rossa, Monza, ma la Ferrari sottotono non sta affatto giovando alla vendita dei biglietti, così come fatto sapere dal numero uno dell'Aci, Sticchi Damiani.

In ogni caso Vasseur ha dispensato il suo solito ottimismo: "Spero in un risultato migliore perché il tracciato è diverso. Noi dobbiamo lavorare per fare il meglio possibile. Non tutto è perfetto, ma stiamo migliorando e stiamo assumendo tanto persone. Sappiamo che dobbiamo ristrutturare il sistema. Ora dobbiamo fare del nostro meglio fino alla fine della stagione, già a partire da Monza".