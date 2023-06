Ferrari, oggi la nuova hypercar SF90LM ibrida da 1.000 CV: le foto in anteprima

Ormai ci siamo, nella giornata di oggi, giovedì 29 giugno 2023, verrà svelata la nuova hypercar Ferrari. Dopo i numerosi avvistamenti delle scorse settimane, fra cui una SF90 stradale con cerchioni azzurri, si alzerà il sipario sul nuovo bolide del Cavallino Rampante.

Cosa sappiamo? A dire la verità ben poco, visto che il progetto è top secret, ma stando ad alcuni avvistamenti la nuova hypercar Ferrari potrebbe nascondersi sotto il cofano un motore V6. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni circolanti fra gli addetti ai lavori in queste ore, la vettura dovrebbe essere rigorosamente ibrida con una potenza totale di ben 1.030 cavalli, quindi una manciata in più rispetto alla Lamborghini Revuelto, ibrida da 1.015 CV.



L'accelerazione dovrebbe permettere alla nuova Ferrari di raggiungere i 100 chilometri orari da fermo in soli 2,3 secondi, mentre i 200 dovrebbero essere tagliati in 6,5 secondi. Ci sarà inoltre un sistema altamente performante di frenata, un corpo esterno in carbonio ma disponibile come opzione, e nessun roll bar.

Due le versioni previste, quella Coupé e la Aperta (la versione decapottabile), entrambei con un gigantesco alettone posteriore che è balzato agli occhi degli osservatori negli ultimi avvistamenti.

L'idea di Ferrari è quella di dare vita ad una vettura che di fatto nasca per la pista ma che sia omologata per la strada, quindi un vero e proprio missile con quattro ruote. Esteticamente la nuova Ferrari SF90LM (nome da confermare) appare davvero aggressiva con un pacchetto aerodinamico decisamente vistoso, a cominciare dai condotti dell'aria sotto i fari, che servono molto probabilmente a convogliare l'aria direttamente ai freni.

Ci sono poi due prese d'aria sul cofano che sembrano incanalare l'aria verso la parte posteriore dove spicca, come detto sopra, un'ala posteriore fissa di grandi dimensioni. Non sembrerebbe attiva, a differenza di quella della 911 GT3 RS, ma nulla è da escludere.

Sempre secondo i ben informati, Ferrari avrebbe voluto presentare la SF90 Le Mans a inizio di questo mese salvo poi lasciare spazio alla vittoria della 24 Ore. "E' in arrivo qualcosa di molto speciale – il messaggio mandato ieri da Ferrari - gentile Ferrarista, un nuovo modello Ferrari molto speciale sta per arrivare. Una vettura le cui incredibili prestazioni e la straordinaria maneggevolezza sono il risultato delle ultime innovazioni tecniche all'avanguardia che la Casa di Mareanello ha perfezionato sui circuiti di tutto il mondo. Il nuovo modello sarà presentato su yutti i canali Ferrari ufficiali il 29 giugno. Segnati la data e scoprilo in anteprima".



L'hype è alle stelle, non ci resta che attendere la presentazione, intanto godetevi le due foto in anteprima della nuova Ferrari SF90LM pubblicate dalla pagina Instagram Varryx.