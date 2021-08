Ferrari non teme il futuro elettrico: per John Elkann è un'opportunità

Parlare di V12 aspirato non può che far venire in mente una lunga serie di capolavori prodotti a Maranello. Dal 2035 tuttavia l'Unione Europea vieterà la vendita di veicoli con motore termico. Sull'argomento è intervenuto John Elkann, presidente e CEO ad interim - in attesa di Benedetto Vigna - di Ferrari.

Elkann è fiducioso di mantenere la leadership nel mercato delle auto ad alte prestazioni anche dopo questo cambiamento epocale. “L'opportunità data dall'elettrificazione, dall'elettronica e da altre tecnologie che saranno disponibili ci consentiranno di realizzare prodotti ancora più distintivi e unici”, ha dichiarato il presidente di Ferrari.

John Elkann si è spinto fino a dire “vediamo le normative positivamente”. Un'affermazione interessante considerando che proviene da un'azienda che ha fatto dei rombanti motori di grande cilindrata il suo cavallo di battaglia. Queste dichiarazioni inoltre suggeriscono l'enorme impegno di Ferrari affinché, tra circa 15 anni, possa compiersi una trasformazione radicale della gamma.

La Ferrari si è timidamente affacciata nel mondo elettrificato con LaFerrari del 2013. Successivamente la tecnologia ibrida è arrivata sulla SF90 Stradale, dotata di V8, e sulla recentissima 296 GTB, equipaggiata con un inedito V6. Anche il Purosangue, il primo e atteso crossover di Maranello, dovrebbe presentare qualche forma di elettrificazione. Nel 2025 arriverà il primo modello completamente elettrico, stando alle parole del designer Flavio Manzoni sarà una vettura rivoluzionaria.

Quelli davanti a noi saranno probabilmente gli ultimi anni con un V12 nelle concessionarie, un propulsore che Ferrari vuole mantenere vivo il più a lungo possibile.