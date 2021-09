Le Ferrari non saranno mai a Guida Autonoma, parola di Elon Musk e John Elkann

Quando si parla di Guida Autonoma non si pensa certo a vetture ad alte prestazioni come possono essere le Ferrari, le Lamborghini o le Bugatti. Supercar e hypercar che meritano di essere guidate manualmente, un concetto che trova il favore - per nostra fortuna - di John Elkann, attuale Ad di Ferrari.

Il manager lo ha detto durante una discussione con il CEO di Tesla Elon Musk nel corso della Italian Tech Week. Elkann è intervenuto all'evento di persona, mentre Musk si è collegato in streaming. L'evento si è concentrato proprio sulla Guida Autonoma, Elkann però ha presenziato anche in veste di membro del consiglio di Stellantis, che a differenza della sola Ferrari è interessata eccome alle nuove tecnologie di Guida Autonoma.

Tornando al cavallino rampante: "L'essenza di avere una Ferrari è guidarla" ha detto Elkann, che ha trovato il favore di Elon Musk, grande fautore della Guida Autonoma con le sue Tesla (anzi, proprio in questi giorni Elon Musk sta aprendo la Guida Autonoma Beta a tutti gli utenti Tesla, o quasi, visto che per ottenerla bisognerà guadagnare un ottimo Safety Score).

I due CEO hanno anche discusso di energia nucleare ed energia solare, temi che stanno diventando sempre più scottanti con l'avvento delle auto elettriche in tutto il mondo. Musk ha dichiarato di essere sorpreso da come ci si sia allontanati dal nucleare, che oggi può essere considerata una fonte di energia "abbastanza sicura", appoggiato in pieno da Elkann, che ha detto "Il nucleare è una soluzione che esiste da tempo, la conosciamo, è sicura e dovremmo svilupparla con decisione".