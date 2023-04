La Ferrari nera a Monza e quei quattro giorni che sconvolsero il mondo

In occasione del Gran Premio di Monza del 2001, Ferrari scelse di correre con una monoposto decisamente particolare per omaggiare i drammatici fatti avvenuti nei giorni precedenti. La F2001 si mostrò senza alcuno sponsor e con il muso completamente nero.

Il Gran Premio di Monza si corse il 16 settembre del 2001, a cinque giorni di distanza dai tragici eventi dell'11 settembre e dal tristemente noto attacco al World Trade Center di New York. Come il calcio e la Champions League, anche la Formula 1 non si fermò in quell'occasione, nonostante i quasi 3mila morti della Grande Mela.

I piloti si riunirono e all'unisono chiesero a Bernie Ecclestone di non correre a Monza, ma il padrone del circus non ne volle sapere “The show must go on”, e alla fine si corse in un clima decisamente surreale.

L'attacco alle Torri Gemelli non fu l'unico evento tragico che accadde in quei giorni visto che il 15 settembre dello stesso anno, Alex Zanardi fu vittima del terribile incidente al Lausitzring: durante una gara di Formula CART il pilota emiliano venne colpito violentemente da un'altra vettura che di fatto gli tranciò le gambe, obbligandolo da quel giorno a rimanere paralizzato.

I piloti di Formula 1, molti dei quali amici dell'italiano, ricevettero un secondo durissimo colpo a quattro giorni dall'attentato alle Torri Gemelli, ma anche in questo caso, nonostante rimostranze, si scelse di correre.

Ferrari, a cui capo all'epoca vi era l'ex presidente Luca Cordero di Montezemelo, protagonista recente di un'intervista sulle auto elettriche, decise quindi di mostrare rispetto alle vittime delle Twin Tower spogliandosi degli sponsor e colorando il musetto di nero. Vennero inoltre annullati dalla FIA tutti i tradizionali appuntamenti prima del Gran Premio, compresa la parata delle Frecce Tricolori, nonché le celebrazioni sul podio.

La gara venne vinta dal colombiano Juan Pablo Montoya su Williams (prima vittoria del sudamericano a Monza), davanti a Rubens Barrichello su Ferrari e a Ralf Schumacher, anch'egli su Williams. Solo quarto Michael Schumacher che comunque andrà poi a vincere il mondiale (il suo secondo con la Ferrari, il quarto in carriera), davanti a Pedro De La Rosa, quinto su Jaguar.

Dell'autodromo brianzolo ne ha parlato negli scorsi giorni il numero uno dell'Aci che ha lanciato l'allarme: Monza rischia di perdere la Formula 1? L'accordo attuale scadrà nel 2025: di ciò che accadrà dopo non vi è certezza.